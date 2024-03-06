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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 21:29

50 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

İkinci el otomobil modelleri, sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de bazı araba tutkunlarının dikkatini çekebiliyor. İşte 50 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu arabalar…

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