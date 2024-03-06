50 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

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İkinci el otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, fiyat ve performans araştırması yapabiliyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de bazı vatandaşların ilgisini çekebiliyor.





50 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte 50 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu ikinci el otomobil modelleri...