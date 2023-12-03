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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar 14:05

5 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Aralık 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; İç Giyim, Çocuk Bezleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Takı ve Toka grubundaki ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar göze çarpıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Süt ve Süt ürünleri geniş yer kaplıyor. İşte BİM 5 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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