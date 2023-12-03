5 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Aralık Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Gingero 54 gr Pastil 24,50 TL, Koska 200 gr Tahin Helvası 25 TL, Destan 50 gr Kabuk Tarçın 21,75 TL, Duru 10×8 gr Çiya Tohumu 13,25 TL, Fide 480 ml İlikli Kemik Suyu 19,75 TL, Sanitta 75 gr Baharat Çeşitleri 14,25 TL, Hobby 650 gr Kakaolu Krema 54,50 TL, Serel 250 gr Çanakkale Bombası 32,50 TL'den yer alıyor.
ÜBİM aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünlerin devamında; Ülker 36 gr Bitter Çikolatalı Gofret 3,75 TL, Master Nut 300 gr leblebi Ezmesi 39,50 TL, Tariş 400 gr Hurma Özü Harnup Özü 37,50 TL, Nuhun Ankara 500 gr Tam Buğday Kalem Makarnası 18,75 TL, Kellogg's Coco Pops 2×700 gr Çikolatalı Buğday Gevreği 72,50 TL, Patiswiss 80 gr Elma-Tarçın-Zencefil-Ayva Çikolata Kaplı çubuk 34,50 TL, Yayla 150 gr Haşlanmış Meksika Fasulyesi – Maş Masulyesi – Börülce 14,50 TL fiyattan satışa sunulacak.
BİM'de bu salı Süt ve Süt ürünleri kapsamında; Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 117,50 TL, Kerem 400 gr Labne 49,50 TL, Dosy 1 Litre Pastörize Süt 32 TL,Dost 2 Litre Yağlı Ayran 33,50 TL, Kingtom 810 gr Ketçap 26,50 TL, Dost 400 gr Kaşkaval Peyniri 79 TL, Dost 1 Litre Tam Yağlı Süt 25,50 TL, Kingtom 740 gr Mayonez 31,50 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 41,50 TL, , Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 97,50 TL, Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL, Dost 1 Kg Probiyotik Yoğurt 34,50 TL'den satılacak.
BİM'de bu hafta; Piliç 150 gr Piliç Füme 22 TL, Safir 1500 gr İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL, Polonez 2×90 gr Hiindi Salam 29,50 TL, Erpiliç 1000 gr Soslu Piliç Kanat 89,50 TL, Patswiss 330 gr Yer Fıstığı Kreması 72,50 TL, Bebto 120 gr Külah Yumuşak Şeker 17,50 TL'den satılacak.
BİM aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünlerde; Züber 3×35 gr Karışık Kuruyemişli Hurma Bar 34,50 TL, Mixim 220 gr Dolgulu Kurabiye izmir Bombası 24,50 TL, Ülker Dankek 220 gr Baton Çikolata Soslu Kek 22,50 TL, Ülker 9 Kat Tat 200 gr Portakal Kremalı Küp Gofret 24,50 TL olarak raflarda yerini alacak.