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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:51

48.831 TL maaş ile personel alımına başladı! Başvuru için yarın son gün

Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alımına ilişkin ilan yayınaldı. Alım yapılacak kadroları belirten Bakanlık en düşük 32.554 TL en yüksek 48.831 TL maaş ödemesi yapacak.

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