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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 23:58

45.000 TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

İkinci el otomobil modelleri, sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş sonrasında birçok vatandaşın tercihi olabiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 45.000 TL'den başlayan o arabalar…

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