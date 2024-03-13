45.000 TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

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İkinci el otomobil modelleri, sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Öte yandan ikinci el otomobil satın almak isteyen birçok insan, fiyat-performans araştırması da yapabiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





45.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumda olan bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.







İşte 45.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...