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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:52

4 milyon avroluk maliyet 100 bin avroya indi! Yerli imkanlarla bakım

Avrupa'nın en büyük santralleri arasında bulunan 25 yıllık Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde kapsamlı bakım çalışması gerçekleştiriliyor. EÜAŞ bünyesindeki yerli mühendis ve teknisyenlerle gerçekleştirilen bakım çalışmalarında ciddi tasarruf sağlanıyor. Yurt dışı firmaların 4 milyon avro talep ettiği bakım işlemi 100 bin avro maliyetle yerine getiriliyor.

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