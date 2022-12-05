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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 11:47

36 ülkeye ihraç ediliyor! 302 milyon 194 bin 330 dolar gelir sağlandı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki baraj göllerinde kurulu tesislerde yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz'deki kafeslerde olgunlaştıktan sonra Türk somonu olarak 36 ülkeye ihraç ediliyor.

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