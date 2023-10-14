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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:03

36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı! Kalitesi ve aromasıyla dikkat çekiyor

Türkiye'de elma üretiminde önemli yere sahip Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetiştirilen elmalar 18 ülkeye ihraç ediliyor.

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