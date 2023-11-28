350 bin TL ile 400 bin TL arası! İkinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor...

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Otomobil fiyatlarındaki artış sebebiyle pek çok vatandaş ucuz araba arayışına da başladı. Ayrıca bu noktada birçok vatandaş, icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan otomobil modellerini de tercih edebiliyor.





Piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri, pek çok insanın ilgisini çekebiliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidebiliyor. Çalışmayacak durumdaki bazı araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte söz konusu 350 bin TL ile 400 bin TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...