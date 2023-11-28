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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 01:16

350 bin TL ile 400 bin TL arası! İkinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor...

Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok vatandaş ucuz araba arayışına da girişti. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor. İşte söz konusu 350 bin TL ile 400 bin TL arası adeta kapış kapış giden ikinci el araba modelleri…

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