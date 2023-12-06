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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2023 Çarşamba 00:22

300 bin TL ile 350 bin TL arası! İşte adeta teklif yağan ikinci el otomobil modelleri…

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş, pek çok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Bu nedenle birçok vatandaş alternatif olarak ikinci el otomobillerini de tercih edebiliyor. Öte yandan bu noktada icradan satışa sunulan ikinci el araba modelleri de dikkat çekebiliyor. İşte detaylar…

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