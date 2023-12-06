300 bin TL ile 350 bin TL arası! İşte adeta teklif yağan ikinci el otomobil modelleri…

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Otomobil fiyatlarındaki yükseliş birçok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Bu nedenle bazı vatandaşlar alternatif olarak ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Öte yandan icradan satışa çıkartılan otomobil modelleri de bu noktada ilgi odağı olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte 300 bin TL ile 350 bin TL arası, adeta teklif yağan ikinci el otomobiller...