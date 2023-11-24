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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 00:34

250 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el Fiat otomobil modelleri…

Otomobil fiyatlarında görülen artış, vatandaşları alternatif tercihlere de yöneltti. Ayrıca bu noktada, icradan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de tercih edilebiliyor. İşte söz konusu 250 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden, ikinci el Fiat otomobil modelleri…

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