250 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el Fiat otomobil modelleri…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, pek çok vatandaşın yeni araba almasını fazlaca zorlaştırdı. Bu nedenle birçok vatandaş alternatif tercihlere de yönelmeye başladı. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı, bazıları hasarsız otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 250 bin TL'den başlayan ikinci el Fiat otomobil modelleri...