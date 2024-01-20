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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 20:33

220.000 TL'den başlıyor: Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle alternatif tercihler de değerlendirilebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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