220.000 TL'den başlıyor: Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba almakta zorluk çekmeye başladı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı da düşünebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Öte yandan kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 220.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden otomobiller...