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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:18

22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor! Her gün yeni bir rezerv keşfediliyor

Şırnak Gabar Dağı'nda yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor. 'Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında' toplam 36 petrol kuyusu açıldı, 22 tanesinde petrol üretimi yapılırken, 14 tanesinde ise sondaj çalışması devam ediyor. 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkartılıyor.

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