22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor! Her gün yeni bir rezerv keşfediliyor

Açılan kuyuda günlük 2 bin varil petrol çıkacağını belirten Atay, "Kuyumuzda yaklaşık 1.600 metre derinlikte petrol çıkmaktadır. 12 saat içerisinde de 32 nolu kuyumuzu da devreye alacağız. Buradan şu mesajı vermek istiyorum; Huzurla beraber, özverili çalışmayla çok güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir. Bu sadece Şırnak için değil Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Bölgede 36 kuyuda lokasyon çalışmalarının devam ettiğini bildiren Atay, devamında şunları söyledi: "Şu anda 14 kuyuda sondaj 22 kuyuda lokasyon çalışmalarımız var. 27 bin varil günlük üretimimiz var. Bunu yılsonuna kadar hizmete girecek kuyularımızla birlikte günlük 35 bin varile ulaşacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. Buda 2024 yılı sonuna kadar inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Çalışmalarımız Allah'a hamdolsun kazasız belasız bir şekilde sürüyor. Bu çalışmalarımızda jandarmamız, güvenlik korucularımız, buradaki çalışanların büyük bir özverileri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.