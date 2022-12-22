2023 asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı açıklandı

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2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla brüt 10 bin 8 liraya, net 8 bin 506 liraya yükseldi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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"Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları ortak rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Elbette herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır.

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Ne emekçilerin hakkının yenmesine, ne de işverenlerin üzerine altından kalkamayacakları yükün binmesine rıza gösteririz. Makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarfettik. Çalışan temsilcilerinin aramızda olmasını isterdik. Asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmiş yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık.

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Açıklayacağımız rakam genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk işgücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Kadınların işgücüne katılımı rekor kırdı. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi sarstığı süreçte Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi ilgiyle takip edilmektedir.

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Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat reel olarak yüzde 142 artmıştır. Tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını muafiyet kısmına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyondaki artış asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yöneltti. Sırtımızda bu devletin küfesi var. Yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 kümülatif yüzde 95 artış sağladık."

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