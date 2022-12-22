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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 13:24

2023 asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı açıklandı

2023 asgari ücret zammı açıklandı. Tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in görüşmesinin ardından belirlendi.

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