2022'nin en çok satan araba modelleri açıklandı! Hangi otomobil kaç adet satıldı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87.783 adet olarak gerçekleşti.
2021 yılı aynı döneminde 102.232 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66.661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21.122 adede ulaştı.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 22.125 satış gerçekleşmişti.
ASTON MARTIN - 5 adet
En çok satan modeli V8 Vantage: 3 adet
2022'nin en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 10
MITSUBISHI - 218 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 36 adet
En çok satan ticari modeli L-200: 182 adet
NISSAN - 754 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 286 adet
En çok satan ticari modeli Navara: 116 adet
FIAT TOPLAM 13 BİN 683 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 13 bin 683 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 5.493 adet
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 13.683 (7.914 + 5.769)
RENAULT: 10.839 (9.442 + 1.397)
FORD: 9.117 (1.471 + 7.646)
EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 5.493 adet
2 - TOYOTA COROLLA - 4.658 adet
3 - RENAULT CLİO HB - 4.091 adet
4 - DACİA DUSTER - 3.895 adet
5 - HYUNDAİ i20 - 2.754 adet
EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 3.419 adet
2 - FIAT DOBLO COMBI - 2.788 adet
3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 1.538 adet
4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 1.337 adet
5 - FORD TRANSİT VAN - 1.260 adet
EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,4 azalarak yüzde 90,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,3 azalarak yüzde 0,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 53,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.
BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
-Benzinli otomobil satışları 48.775 adetle yüzde 73,2 pay,
- Dizel otomobil satışları 10.933 adetle yüzde 16,4 pay,
- Otogazlı otomobil satışları 1.315 adetle yüzde 2 pay aldı.
Ayrıca, Ocak-Şubat döneminde 435 adet elektrikli ve 5.203 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2021 yılı aynı döneminde 138 adet elektrikli ve 6.979 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.
EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,7 pay, 27.152 adet) oldu.
SUV otomobilleri, yüzde 36,2 pay ve 24.145 adet satış ile Sedan, yüzde 21,5 pay ve 14.326 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
OTOMATİK LİDER
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 51.306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.355 adetle yüzde 23 pay aldı.