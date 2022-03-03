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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 17:21

2022'nin en çok satan araba modelleri açıklandı! Hangi otomobil kaç adet satıldı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre,Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87.783 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66.661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21.122 adede ulaştı. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

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