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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 09:27

2022 yılında satılan en ucuz otomobiller! İşte Şubat ayı fiyatları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. BDDK, daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerli olan 48 ay vade oranında rakamı 400 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerli hale getirdi. 2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...

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