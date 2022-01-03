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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:32

2022 taban maaşlar belli oldu! işte zamlı emekli, memur, 65 yaş ve engelli maaşı

Türkiye'deki milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Böylece; 2022 emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna emekli ocak zammı tablosu!

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