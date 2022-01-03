2022 taban maaşlar belli oldu! işte zamlı emekli, memur, 65 yaş ve engelli maaşı

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM
Ocak zamlarının ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. Ayrıca emekliler için de iyileştirme formülleri şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında düşük maaş alan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması formüller arasında yer alıyor.
DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.
SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR
Emekli
Emekli sandığı:
Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11
SSK (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90
SSK (2000 SONRASI)
Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25
BAĞ-KUR ESNAF:
Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92
BAĞ-KUR TARIM:
Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35
Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.
KİM NE KADAR ALACAK?
65 yaş aylığı:
Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80
Evde bakım desteği:
Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02
2022 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
ÖĞRETMEN (1/4) : 8397 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) : 18899 TL
POLİS MEMURU (3/1) : 9515 TL
UZMAN DOKTOR: 12908 TL
MÜHENDİS: 11094 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 10535 TL
VAİZ: 8724 TL