2022 taban maaşlar belli oldu! işte zamlı emekli, memur, 65 yaş ve engelli maaşı

1 / 13



EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM





Ocak zamlarının ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. Ayrıca emekliler için de iyileştirme formülleri şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında düşük maaş alan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması formüller arasında yer alıyor.