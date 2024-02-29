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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 13:06

200 yıllık su değirmeninde üretiliyor! Bölgenin vazgeçilmezi oldu

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde 200 yıldır babadan oğula geçen su değirmeninde geleneksel yöntemlerle üretilen tahin bölge halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor.

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