200 bin TL'den başlayan ikinci el otomobil modelleri: Kapış kapış gidiyor!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 200 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...