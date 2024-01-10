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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 00:03

200 bin TL'den başlayan ikinci el otomobil modelleri: Kapış kapış gidiyor!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine de yönelebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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