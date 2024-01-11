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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 20:05

175 bin TL ile 420 bin TL arası otomobiller! Dikkat: Kaçıran adeta pişman oluyor

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş alternatif tercihleri değerlendirmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de tercih edilebiliyor. İşte 175 bin TL ile 420 bin TL arası ikinci el araba modelleri…

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