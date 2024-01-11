175 bin TL ile 420 bin TL arası otomobiller! Dikkat: Kaçıran adeta pişman oluyor

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, pek çok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, alternatif tercihleri de değerlendirebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 175 bin TL ile 420 bin TL arası, adeta kaçıranın pişman olduğu ikinci el otomobiller...