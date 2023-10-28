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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 20:11

170 bin TL'den başlıyor: Adeta teklif yağıyor! Kaçıran pişman oluyor

Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada birçok kişi icradan satılan ikinci el arabalara da yönelebiliyor. İşte söz konusu 170 bin TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olduğu arabalar…

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