170 bin TL'den başlıyor: Adeta teklif yağıyor! Kaçıran pişman oluyor

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Araba fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın sıfır otomobil almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok insan ikinci el otomobillere de yönelebiliyor. Bunun yanı sıra birçok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el otomobilleri de tercih edebiliyor.





Piyasaya göre daha uygun fiyata sunulan otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı otomobillere adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu 170 bin TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olduğu otomobiller...