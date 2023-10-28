170 bin TL'den başlıyor: Adeta teklif yağıyor! Kaçıran pişman oluyor

Araba fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın sıfır otomobil almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok insan ikinci el otomobillere de yönelebiliyor. Bunun yanı sıra birçok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el otomobilleri de tercih edebiliyor.
Piyasaya göre daha uygun fiyata sunulan otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı otomobillere adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.
İşte söz konusu 170 bin TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olduğu otomobiller...
2005 Model, CHEVROLET Marka, KALOS HB 1.SX ABS AT Tipli.
2001 Model, RENAULT Marka, KANGOO Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2006 Model, HYUNDAI Marka, ACCENT 1.6 ADMİRE CRDI Tipli.
2005 Model, OPEL Marka, ASTRA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah.
1999 Model, RENAULT Marka, 2.0BVA Tipli.
Vites Tipi Yarı Otomatik, Rengi Siyah.
2001 Model, SKODA Marka, FELİCİA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2012 Model, CHEVROLET Marka, KL1T Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden Çekiş , Rengi Gri.
Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz.
1999 Model, OPEL Marka, VECTRA 1.6 GL Tipli.
Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
2005 Model, HYUNDAI Marka.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
2012 Model, NISSAN Marka, JUKE 1.5 DCI TEKNA HB 4X2 Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Hatcback 5 Kapı, Çekiş Tipi Önden Çekiş, Rengi Kırmızı.
2001 Model, RENAULT Marka, KANGOO EXPRESS 1.9 R Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Satışa çıkartılan otomobil modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresi üzerinden ulaşım sağlanabiliyor.