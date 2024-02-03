150.000 TL ile 300.000 TL arası: Kapış kapış giden ikinci el otomobiller!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş birçok vatandaşı yeni araba alma isteğinden vazgeçirdi. Çünkü artan fiyatlar bazı vatandaşların bütçesi aştı. Bu nedenle alternatif tercihler de değerlendirilebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan ihaleye çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el arabalar, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobillere adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı araçlar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 150.000 TL ile 300.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...