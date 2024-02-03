  • $30,4961
  • 32,9738
  • 1996.19
  • 8665.68

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 20:05

150.000 TL ile 300.000 TL arası: Kapış kapış giden ikinci el otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını güçleştirdi. Bu nedenle araba almak isteyen pek çok vatandaş alternatif tercihleri de değerlendirebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ikinci el otomobiller de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.