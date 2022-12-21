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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:28

150 milyon varillik petrol müjdesi! Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından bölgedeki petrol çıkarma çalışmalarına hız verildi. Petrolün çıkarılmasında kullanılacak çamur tankları Ankara'da bir fabrikada üretilerek Şırnak'a gönderilmek üzere hazırlandı.

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