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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 00:48

150 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! Bu otomobillere adeta teklif yağıyor

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerini de tercih etmeye başladı. Nitekim piyasaya kıyasla uygun fiyata sunulan araba modellerine adeta teklif yağıyor. İşte 150 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden arabalar…

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