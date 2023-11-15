150 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor! Bu otomobillere adeta teklif yağıyor

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih etmeye başladı. Bu noktada piyasaya kıyasla uygun fiyata sunulan otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobillere adeta teklif yağıyor.





Öte yandan çalışmayacak durumdaki otomobiller de yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu 150 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden otomobil modelleri...