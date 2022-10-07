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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 16:15

1,5 milyar lira yatırımla kuruldu! Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ve 1,5 milyar lira yatırımla kurulan Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi ile yurt dışına olan bağımlılık minimum seviyelere indirilecek.

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