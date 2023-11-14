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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:26

15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Teknoloji Ürünleri, Modern tasarımları ile dikkat çeken Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta kış mevsiminin gelmesiyle birlikte fanlı ısıtıcılar yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

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