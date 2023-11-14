15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK 15 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu.

ŞOK 15 Kasım 2023 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Züccaciye ve Mutfak grubu fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL, Çelik Tencere 399 TL, Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 899 TL, Esse Emaye AyaklıKek Fanus 349 TL, Esse Emaye TencereEmaye Kapaklı 349 TL, Çatal Bıçak Seti 899 TL, Keramika 13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL, Papilla Motto 2'li Tak Çıkar Kulplu Tava Set 599 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 499 TL, Sinbo Filtre Kahve Makinesi 499 TL olarak satışa sunulacak.



Ayrıca Sinbo Kollu Narenciye Sıkacağı 599 TL, Sinbo Kahve Baharat Öğütme Makinesi 399 TL, Midi Borcam Dikdörtgen Tepsi 79,95 TL, Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 99,95 TL, Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 12 Parça 79,95 TL, Borosilikat Cam Demlik 169 TL, Ay ve Yıldız Figürlü Başucu Sürahisi 99,95 TL, Scarlett Kahve Köpürtücü 99,95 TL, Lav 3'lü Meşrubat Bardağı 59,95 TL, Airfryer Sprey Yağlık 54,95 TL, Poşet Klipsi Kahve Kaşığı 16,95 TL fiyatıyla müşterilere sunulacak.



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Haftanın İndirimlerini Şok Seviyoruz kampanya etiketi ile hazırlayan ŞOK Market'te; Temel gıda, kişisel bakım, temizlik ve hijyen grubunda fırsat ürünleri yer alıyor.



Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. Ev tekstili ürünlerinde harika fırsatlar bu hafta sizlerle... ŞOK'ta bu hafta Tekstil kategorisinde; Çift Kişilkik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL, Çift Kişilkik Tek Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL, Çift Kişilik Baskılı Yorgan 369 TL, Tek Kişilik Baskılı Yorgan 329 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL, Katlanır Yatak 899 TL, Silikon Micro Yastık 69,95 TL, Erkek Gondol Terlik 69,95 TL, Kadın Peluş Terlik 49,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.



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ŞOK'ta bu hafta oyuncu bilgisayarları ve aksesuarları ürünleri geniş yer kaplıyor.



ŞOK aktüel ürünler kataloğunun 'GAMİNG' grubunda yer alan ürünler; Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu 3999 TL, Twsited Minds 24″ Çerçevesiz Gaming Monitör 2799 TL, Twsited Minds 27″ Çerçevesiz Gaming Monitör 3499 TL, Twisted Minds Z Diazyn Karbon Fiber Oyuncu Masası 1999 TL, Twisted Minds A-Z-T Diazyn Karbon Fiber Oyuncu Masası 3399 TL, Twisted Minds Mekanik Amortisörlü Monitör Kolu 999 TL, Radragon Rudra Aydınlatmalı Mekanik Gaming Klavye 849 TL fiyatla satışa sunulacak.



ŞOK 15 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Gamers Arena Hell AMD Reyzen 5 FreeDos Gaming PC 11799 TL, Gamers Arena Ace AMD Reyzen 5 FreeDos Gaming PC 14799 TL, Gamers Arena Strike AMD Reyzen 5 FreeDos Gaming PC 16499 TL, Gamers Arena Prox AMD Reyzen 5 FreeDos Gaming PC 20499 TL, Gamers Arena Sangal Extremely AMD Reyzen 5 FreeDos Gaming PC 23999 TL fiyatla yer alıyor.



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ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde oyuncu bilgisayarları, tekstil ürünleri ve mobilya kapsamında berjer, tekli koltuklar dikkat çekiyor.

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ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde Normal fiyatı 119,90 TL olan Lipton 100'lü Altın Harman Demlik Poşet Çay 60 TL, Normal fiyatı 70 TL olan Ülker 1 KG Pötibör Bisküvi 48 TL, Normal fiyatı 132,90 TL olan Süperfresh 3×75 gr Ton Balığı 85 TL, Normal fiyatı 94,75 TL olan Kotex Naturel Gece 39 TL, Normal fiyatı 209,90 TL olan Finish Quantum Max 30'lu Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Tableti 125 TL olacak.

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