135 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, bazı vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu noktada birçok vatandaş alternatif tercihlere de yöneldi. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 135 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu ikinci el otomobil modelleri...