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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 21:21

135 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında bazı vatandaşlar yeni araba almaktan vazgeçti. Ayrıca birçok vatandaş ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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