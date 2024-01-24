135 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, bazı vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu noktada birçok vatandaş alternatif tercihlere de yöneldi. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.
İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.
İşte 135 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu ikinci el otomobil modelleri...
JETTA 1.6 MIDLINE MAN. Tipli.
1998 Model, OPEL Marka, VECTRA Tipli, Rengi Kırmızı.
Fiyatı: 135.000,00 TL.
CHEVROLET Marka, CAPTIVA 2.0 16V DİESEL HİGH AT Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz.
2004 Model, HYUNDAI Marka.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan,Rengi Gri.
2012 Model, HYUNDAI Marka, İ20 TROY 1.4 CRDI Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
2007 Model, BMW Marka, 320 D Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik.
2009 Model, BMW Marka, 320 D COUPE. Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Coupe, Rengi Beyaz.
2004 Model, DAIHATSU Marka, TERİOS SX AT-AC Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel.
2003 Model, KIA Marka, SORENTO 2,5 DSL Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Rengi Siyah.
2006 Model, LAND ROVER Marka.
2009 Model, HYUNDAI Marka, GETZ 1.4 Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Yukarıdaki ikinci el otomobil modelleri ve diğer araba modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı üzerinden erişim sağlanabiliyor.