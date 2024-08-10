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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 13:13

110 ülkeye metal mutfak eşyası gönderen fabrika! Enerjisini güneşten alıyor

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası üretiminde faaliyet gösteren firma, fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini güneş panellerinden karşılıyor.