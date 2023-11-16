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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 00:27

100 bin TL'den başlıyor: Yetişen alıyor! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş icradan satışa sunulan ikinci el araba modellerini de tercih etmeye başladı. Bu noktada piyasaya göre daha uygun fiyata sunulan otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. İşte 100 bin TL'den başlayan ve yetişenin aldığı o arabalar…

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