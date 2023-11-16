100 bin TL'den başlıyor: Yetişen alıyor! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın araba almasını zorlaştırdı. Bu kapsamda pek çok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna satılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Nitekim piyasaya göre uyguna sunulan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Öte yandan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.
İşte söz konusu 100 bin TL'den başlayan ve yetişenin aldığı o otomobiller...
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden Çekiş, Rengi Beyaz.
Yukarıda belirtilen otomobil modelleri ile diğer satışa çıkartılan araba modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı üzerinden ulaşılabiliyor.