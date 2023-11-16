100 bin TL'den başlıyor: Yetişen alıyor! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın araba almasını zorlaştırdı. Bu kapsamda pek çok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna satılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Nitekim piyasaya göre uyguna sunulan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Öte yandan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte söz konusu 100 bin TL'den başlayan ve yetişenin aldığı o otomobiller...