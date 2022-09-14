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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:39

10 yıl önce keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 10 yıl önce keşfettiği ve Norveç ile İsviçre gibi ülkelere gönderdiği kaya balının kilosunu bu sene 2 bin 500 TL'den satışa çıkarttı.

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