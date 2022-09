10 yıl önce keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

4 / 7



Kaya balını Cilo Dağı'nın eteklerinde zorlu bir çalışmayla elde ettiğini söyleyen Adil Yiğit, "Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 10 yıl önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbetini tutuyorum. Her ilkbaharda kontrolünü yapıyor ve sonbaharda balı alıyorum. Burada oluşan bal tamamen doğal baldır. Burada 40 kiloya yakın bal çıkıyor. Doğal bal olduğu için bayağı rağbet var. İnternet üzerinden tanıştığım Norveçli arkadaşlar benden her sene istiyorlar, ben de onlara özel gönderiyorum. Yani dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Kaya balını şu an 2 bin 500 TL'den satıyoruz. Bugün de dağa çıkarak kızgın güneşin altında ve binlerce arının içinden balları çıkarıp kovanlara koyduk. Bu sene daha bereketli görünüyor" dedi.