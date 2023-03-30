1 TL'ye aldığı atık şişeleri Avrupa'ya 50 euroya satıyor

1 TL'ye toplattıkları şişelerin Avrupa'da 50 euoya alıcı bulduğunu ifade eden Temen Samangül, "Kullanılmış tüm atık şişeleri arkadaşlarımıza çöpten toplatıyorum. Onlara da şişe başına 1 TL gibi cüzi bir para veriyorum. Şişer, atölyeye geldikten sonra ilk önce steril hale getiriyoruz. Bu şişelere gerekli işlemi yaptıktan sonra ören yerlerinin rölyeflerini çalışarak, sanat eserine dönüştürüyoruz. Kısacası yapığım şey; atık şişeleri sanat eserine dönüştürerek ekonomiye kazandırmak. 1 TL'ye toplattığım şişeler sanat eserine dönüştükten sonra yurt dışında 50 euroya satılıyor. Türkiye'de ise sanat esrine dönüştürdüğümüz şişeyi 50 TL'ye satıyoruz. Benden 50 TL'ye şişeleri alanlar da yurt dışında bu şişeleri 50 euroya satıyor" dedi.

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"Eskiden bin adet gelen sipariş 10 bin adete çıktı"





Şişe rölyef yapan atölyelerin kapanması ile siparişlerin arttığını ama üretim kapasitelerinin az olması nedeniyle siparişlerin birçoğunu reddetmek zorunda kaldığını dile getiren Samangül, "Şişelere Asos, Efes, Sümela, Samsun'daki ören yerleri gibi birçok rölyef çalışıyoruz. Artık eskisi kadar şişeleri sanat eserine dönüştüren üretici kalmadı. Piyasanın hareketli olmasına rağmen birçok atölye kapandı. Sayımız çok az kaldı. Birçok siparişi iptal etmek zorunda kalıyorum. Eskiden ayda bin adet sipariş geliyordu, şimdi 10 bin adet sipariş geliyor. O kadar üretim yapacak durumda değiliz. Üreticiler bizim sektörde iyi para kazanıyor. Çin üretimleri bizim satışımızı etkiledi. Onlar kendi kültürünün hediyelik ürünleri gönderdiği için pek rağbet görmüyor. Yerli ve yabancı turistler Türkiye'ye ait hediyelik eşya alıyorlar" diye konuştu.