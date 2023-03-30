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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:34

1 TL'ye aldığı atık şişeleri Avrupa'ya 50 euroya satıyor

Samsun'da hediyelik eşya üreten Temel Samangül (60), 1 TL'ye toplattığı atık şişleri sanat eserine dönüştürerek, Avrupa'ya 50 euroya satıyor.

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