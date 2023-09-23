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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 09:32

1 milyon kişiyi kapsayacak! 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Prim düzenlemesi müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıklarken, düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

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