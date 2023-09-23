1 milyon kişiyi kapsayacak! 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Prim düzenlemesi müjdesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıklarken, düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

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Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

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Prim reformuyla emekli aylığı da yüzde 20 artacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek.

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4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.

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Yasal düzenlemeyle 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek.

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Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor.

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SİSTEMİN İŞLEYİŞİ Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi.

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Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

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SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Bağ- Kur'da emeklilik tarihi prim ödenen güne göre belirleniyor.

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1261 KURALI DEĞİŞECEK Esnafın gelirini de artıracak prim düzenlemesiyle emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.

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Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.

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Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor. Örneğin sigortalının hem Bağ- Kur hem de SSK ödemesi varsa bu 7 yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor.

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Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak.

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Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7 bin 200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ- Kur'da 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4 bin 500 güne inecek.

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EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 20 ARTACAK EMEKLİLİK için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor.

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Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

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Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek.

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Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak.

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Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. Kaynak: Sabah

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