Ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor! Kuzey Makedonya'daki Otomobil ve Etno Müzesi

1 / 19

Manastır'ın merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Krklino köyünde yer alan müzede sergilenen klasik otomobil, motor, bisiklet ve çeşitli araç gereçler, turistler ve yerli halkın ilgisini çekiyor.

2 / 19

Müzede sergilenen araçların arasında 1953 model Simca Ariane'nın yanı sıra Opel Rekord, Ford Taunus, Plymouth Valiant ve Moskviç gibi klasik otomobiller yer alıyor.

3 / 19

Otomobillerin yanında nostaljik motor ve bisikletler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

4 / 19

Araçların bulunduğu alanın üst katında farklı bölümlere ayırılmış Türk, Yahudi ve köy odası da bulunuyor. Odalarda bu kültürlere ait farklı türde eşya ve giysiler ziyaretçileri karşılıyor.

5 / 19

Müzenin sahibi Boris Tanevski, AA muhabirine, koleksiyon merakını ve topladığı araç ve eşyayı anlattı.

6 / 19

Birinci Dünya Savaşı'nda köylerinin yakınında cephe hattının olduğunu ve bu yüzden bölgede çok fazla silaha rastlandığını anlatan Tanevski, 10 yaşından itibaren bölgede bulduğu silahları toplayıp tamirini yaptığını söyledi.

7 / 19

Tamir yapıp kurcalamayı sevdiğini, böylece 1991 yılından itibaren aktif şekilde koleksiyon serüveninin başladığını kaydeden Tanevski, "İlk önce silah topluyordum, ardından bir motor aldım. Motor aldığımda bisiklet dükkanı açtım. Motoru dükkanımda sergilemeye başladım. Müşteriler geldikçe diğer köylerdeki motorlardan bahsediyorlardı. Bir düzine motor topladım. Ardından bir araba alma isteği doğdu." dedi.

8 / 19

En eski otomobil: 1953 model Simca Ariane Aldığı ilk otomobilin en çok sevdiği 1953 model Simca Ariane olduğunu belirten Tanevski, "O dönem araba da toplamaya başladım, motor da. Şimdi 11 araba, bir minibüs ve yaklaşık 35 motora ulaştık." diye konuştu.

9 / 19

Simca model otomobili 500 Alman markına aldığını ve 9 bin 500 mark harcayarak bugünkü haline getirdiğini anlatan Tanevski, otomobilleri restore etmeyi "ölü bir insanı diriltmek gibi" diye nitelendirdi.

10 / 19

Neredeyse tüm otomobillerinin az veya çok restore edildiğini dile getiren Tanevski, Kovid-19 öncesi düğün, mezuniyet ve sünnet gibi merasimler için araçları kiraladığını ancak son dönemde durgunluk olduğunu söyledi.

11 / 19

Atatürk anısı Müzede araçların yanı sıra farklı ev eşyası, giyim ve enstrüman gibi ögelerin sergilendiği bir alan olduğunu anlatan Tanevski, Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır'da eğitim aldığını ve bu yüzden alanın bir kısmını Türk odası olarak tahsis ettiğini söyledi.

12 / 19

Tanevski, Türk odasında bulunan eski model "Singer" marka dikiş makinesine ilişkin anısını paylaşarak, "Burada, Kemal Atatürk'le ilgili sergilediğimiz bir alet var, o da Singer marka dikiş makinesi. Bunu aldığım evden anlattıklarına göre, bu Singer makine ile Atatürk'e elbise dikilmiş ve işte bu makineyi de burada sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

13 / 19

Atatürk'ün büyük bir lider olduğunu dile getiren Tanevski, "Sadece Manastır'da bulunmasından değil Mustafa Kemal Atatürk'ü devasa, büyük Türkiye'yi birleştiren ve böyle bir devlet yapmasından dolayı büyük adam, çok akıllı bir adam olarak görüyorum." dedi.

14 / 19

Manastır'da birkaç Türk filminin de çekildiğini anlatan Tanevski, bu yıl müzeyi en fazla Türk ve Hollandalı turistlerin gezdiğini sözlerine ekledi.

15 / 19



16 / 19



17 / 19





18 / 19



