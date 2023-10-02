  • $27,4364
  • 29,047
  • 1625.17
  • 8442.65

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 11:31

Ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor! Kuzey Makedonya'daki Otomobil ve Etno Müzesi

Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Manastır şehrinin yakınlarında bulunan Otomobil ve Etno Müzesi 'Filip', ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.