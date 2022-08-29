Zaman yolcusu beraberinde getirdiği cihazı kanıt olarak gösterdi! 3700 yılından geldiğini iddia ediyor

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Adını açıklamayan bir kişi, zaman yolcusu olduğu ve 3700 yılından geldiği iddialarını bir video aracılığıyla paylaştı.

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Aslen Yunanistanlı olduğunu fakat Fransa'da doğduğunu ve 14 yaşına kadar Fransa'da yaşadığını söyleyen zaman yolcusu daha sonra Kanada'ya yerleştiğini belirtiyor.

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Kanada'da bilime merak salan zaman yolcusu, ülkenin ulusal laboratuvarında çalışmaya başladığını ve daha 18 yaşında üst düzey bir asistan olduğunu iddia ediyor.

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Çalıştığı süre boyunca çok sayıda gizli görevde yer aldığını belirten zaman yolcusu, birçok kişiyi geleceğe gönderdiklerini o kişilerden birinin de kendisi olduğunu öne sürüyor.

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Zaman yolcusunun iddialarına göre 3000 yılı itibariyle insan ırkının yerini robotlar, yapay zeka ve yazılım teknolojileri alacak, petrol, altın gibi değerli madenler tamamen değersiz hale gelecek ve Güneş enerjisi ile üretilen elektrik, tek enerji kaynağı olacak.

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Zaman yolcusunun iddiaları bunlarla sınırlı değil. 3600 yılında robotların nüfusu 4 milyona ulaşacak ve ABD ve Çin en büyük robot üreticileri haline gelecek.

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3700 yılında ise robotlar ve insan ırkı arasında dev bir savaş patlak verecek. 20 Eylül 3700'de çıkacak savaş sonucu insan ırkı tarihe karışacak.

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Zaman yolcusu iddialarına kanıt olarak gelecekten getirdiği bir robot kolunu gösteriyor. Ona göre robot kolu son derece güçlü bir elektronik parça.

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Videoyu izleyen çok sayıda kişi, iddiaların bugüne kadar duydukları en saçma şey olduğunu konusunda yorumlarda bulundu.

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Bazı kullanıcılar da zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişinin doğruları anlattığını söyledi.

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Zaman yolcusu olduğunu iddia eden tek kişi, 3700 yılına gittiğini söyleyen Yunan asıllı Fransız vatandaşı değil.

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Adının Lewis Walker olduğunu söyleyen bir başka zaman yolcusu da 4413 yılından geldiğini iddia ediyor.

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Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Lewis, gençlik yıllarında babası sayesinde İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını belirtiyor.

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Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor.

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Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu, son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor.

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Askeri üstte ışınlanma ve zihin okuma gibi son derece yüksek teknolojilerin bulunduğunu iddia eden zaman yolcusu zaman makinesini üçgen biçiminde büyük bir cihaz olarak tanımlıyor.

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Özel kıyafetler giyerek zaman makinesine giren Lewis kendisini son derece beyaz bir hastane odasında buluyor.

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Zaman yolcusu gördüğü bir robota hangi yılda olduğunu soruyor ve '4413 yılındayız' cevabını alıyor.

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Hastanenin son derece modern olduğunu belirten Lewis, hastanede yalnızca robotların çalıştığını iddia ediyor.

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Zaman yolcusunun anlatımına göre zaman makinesi 2028 yılında kamuoyuna resmen tanıtılacak.

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Zaman yolcusu Lewis 4413 yılında başka zaman yolcuları ile tanıştığını da anlatıyor.

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Lewis, diğer zaman yolcularının gelecekte insan ırkının neslinin yok olacağını söylediğini öne sürüyor.

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Diğer zaman yolcularının aksine Lewis'in gelecekten bir fotoğraf ya da bitki getirmemesi dikkat çekiyor.

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Videoyu izleyen çok sayıda kişi Lewis'in iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.

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Bazı kullanıcılar ise yalan beyan yorumlarına karşı çıktı ve insanları bu şekilde yargılamamaları uyarısında bulundu.

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Gelecekten geldiğini iddia eden tek kişi Lewis değil.

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BİR YENİSİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir zaman yolcusu ortaya çıkmasın. Daha önce 2118, 2030 ve 2045 yıllarından geldiğini iddia eden insanlara bir yenisi daha eklendi.

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Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.

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Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor.

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Chloe'nin iddialarına göre gelecekte Güneş, Dünya'ya gittikçe yaklaşacak ve bu sebeple ortalama hava ısısı 40 ila 70 C'ye kadar ulaşacak.

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Artan ısı sebebiyle Dünya'da büyük bir çöküş başlayacak.

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Çöküş süreci bin yıllar alacak.

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Chloe insanların, dinozorlar ve nesli tükenen diğer canlıları gelecekte tekrar geri getireceğini belirtiyor.

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Chloe'ye göre dinozorlar 4529 yılında geri gelecek.

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Chloe zamanda yolculuk yaptığı iddialarına dayanak olarak 6000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir bitkiyi gösteriyor.

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Videoyu izleyen çok sayıda kişi Chloe'nin iddialarını inandırıcı bulmadı.

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Birçok kişi, Chloe'nin 6000 yılından getirdiği bitkinin aslında zeytin olduğunu belirtti.

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HER GEÇEN GÜN SAYILARI ARTIYOR

Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

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SIRADAN BİR GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNDEN DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜYE

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

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Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zaman içinde yolculuk yapabiliyordu.

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Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu.

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Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

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Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

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Bunun son örneği ise ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşandı.

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Güvenlik kameralarına yakalanan adam önce eğiliyor...

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Daha sonra parlayan flaş dikkat çekiyor.

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Kamerada bir süre flaş yanıp sönüyor ve izleyenler hiçbir şey anlamıyor.

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Ancak işin ilginç yanı daha sonra ortaya çıkıyor.

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Flaş son bir kez daha patlıyor...

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Ve kaybolma anı...

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Güvenlik kameralarından tamamen siliniyor.

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MONTAJ MI GERÇEK Mİ?

Videonun internette yayılmasıyla videonun montaj olduğunu düşünenler yüzlerce yorum bırakırken; bu görüntülere inanan da var.

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'BEN 2045 YILINDAN GELDİM'

Parktaki bankta oturan adam elinde tuttuğu tableti kameraya gösteriyor ve ardından "Ben 2045 yılındanım. Bilim insanıyım. Zaman makinesi üzerine çalışıyorum" diyor.

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Sosyal medyada büyük gürültü koparan video, YouTube kanalı ApexTV'de yayınlandı.

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ELİNDE KANITI VAR

Yüzünü gizleyen adam, "Uçan arabaları, mega kentleri görebilirsiniz" ifadesini kullanıyor.

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'Zaman Yolcusu'na göre, 2045'te yapay zekalar her şeye hakim olacak.

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Devletler ortadan kalkacak...

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Ve gezegeni yapay zekalar yönetecek. 2045'e gelindiğinde insanlığın da son yılları yaşanıyor olacak.

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Sıra dışı birçok iddiayı peş peşe sıralayan gizemli adama göre, zaman makinesi de dokuz yıl sonra gösterilecek.

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Ancak kısa sürede 'Zaman Yolcusu'nun falsoları ortaya döküldü.

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Birçok kişi, görüntülerle alay etti.

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Bir sosyal medya kullancısı, "Bize 2045 yılını gösteriyor ancak elindeki tablet 2017'den" dedi.

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O BİR İLK DEĞİL! Gelecekten geldiğini iddia eden kişiler daha önce sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Alexander Smith adlı kişi 2118 yılından aldığı bir resme sahip olduğunu iddia ediyor. YouTube'taki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu söyleyen Alexander Smith, her şeyin 1981'de başladığını belirtiyor. Birçok kişi son dönemde geleceği gördüklerini iddia ediyor. Söylediklerine göre zaman yolculuğu mümkün. Ancak gelecekten gelen bu ziyaretçilerin azının kanıtı var.

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'CIA BENİ ARIYOR'

1981 yılından beri seyahat eden yaşlı adam, gizli bir CIA denemesinde yer aldığı için geleceğin neye benzediğini gördüğünü söyledi. YouTube'taki videoda, eski gizli servis operatörü, "CIA beni arıyor ve ben de saklanarak yaşıyorum" diye zaman yolculuğundan söz ederek hayatını tehlikeye attığını itiraf ediyor.

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Smith, "2118 yılını çok gizli bir CIA misyonunun bir parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı." dedi.

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KANITI VAR!

Daha sonra videoda, adam hikayesine inanmayanların kaygılarını hafifletmek için geleceğe yönelik girişiminin kanıtı sundu. Adam, ceketinin cebine uzanıp yolculuğunu teyit etmeyi amaçlayan bir resim çıkardı. Dedi ki: "Bugün size gösterecek bir şeyim var. Bu resim 2118 yılında çekildi ve oraya gittiğim yer, şehirdi. Bu resmi nereden çektiğimi asla unutmayacağım. İçeri girmedim, şehrin dışındaydım."

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Bulanık resim, her biri garip bir şekilde şekillenmiş bir dizi uzun yeşil binayı gösteriyor gibi görünüyor. Londra ya da New York gibi kalabalık bir şehir olmanın ötesinde, fotoğraftaki binalar çok yayılmış görünüyor. Bununla birlikte, kalitesiz fotoğraftan biraz daha fazla şey deşifre edilebilir.

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'HÜKÜMET ORJİNAL FOTOĞRAFA EL KOYDU'

Gizemli Bay Smith şunları ekledi: "Şu ana kadar sana bu resmi göstermek için beklemeyi seçtim, çünkü dünyanın görmek için hazır olup olmadığını bilmiyordum. Bu, geri alabileceğim bir geleceğin fotoğrafıydı. Zaman yolculuğunun sebep olduğu az miktarda bozulma var. Hükümet orijinal fotoğrafa el koydu, ancak benden almadan önce düzenlediğim kopyayı almayı başarmıştım."