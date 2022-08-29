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DÜNYA
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:58

Zaman yolcusu beraberinde getirdiği cihazı kanıt olarak gösterdi! 3700 yılından geldiğini iddia ediyor

3700 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu beraberinde getirdiği cihazı kanıt olarak gösterdi.

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