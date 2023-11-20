Zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor! Kanıt olarak bakın ne gösterdi

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.
Chloe'nin iddialarına göre gelecekte Güneş, Dünya'ya gittikçe yaklaşacak ve bu sebeple ortalama hava ısısı 40 ila 70 C'ye kadar ulaşacak.
Chloe insanların, dinozorlar ve nesli tükenen diğer canlıları gelecekte tekrar geri getireceğini belirtiyor.
Chloe zamanda yolculuk yaptığı iddialarına dayanak olarak 6000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir bitkiyi gösteriyor.