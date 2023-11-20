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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 15:54

Zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor! Kanıt olarak bakın ne gösterdi

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir zaman yolcusu ortaya çıkmasın. Daha önce 2118, 2030 ve 2045 yıllarından geldiğini iddia eden insanlara bir yenisi daha eklendi.

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