Yüzen ev köprüye çarptı... Hollanda'nın Maastricht kentinde baraj felaketi

Hollanda'nın Maastricht kenti yakınlarındaki Meuse Nehri'nde meydana gelen baraj patlamasının ardından akıntıya kapılan bir yüzen ev, Stuwweg üzerindeki bir köprüye çarptı.
Çarpışma sonucu bir ayağı hasar alan köprünün çökme tehlikesi bulunuyor. Bölgedeki bütün yüzen evler Çarşamba günü tahliye edildi.
Hollanda'nın Maastricht kentinde, destek barajının patlamasının ardından güçlü akıntıya kapılarak demirlerinden kurtulan bir yüzen ev köprüye çarptı.
Çarpmanın ardından köprüde çökme riski meydana geldi. Yetkililer yüzen evi halatlarla bağlayarak sağlamlaştırdı. Bölgede, tüm yüzen evler tahliye edildi.