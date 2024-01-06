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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 01:25

Yüzen ev köprüye çarptı... Hollanda'nın Maastricht kentinde baraj felaketi

Hollanda'da yüzen evin çarptığı köprü çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

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