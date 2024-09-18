Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah! Hazar Denizi'nde yüzerek geçti

1998 yılında başladığı dünya turunda, Bushby'nin hedefi tüm dünyayı yürüyerek gezmek. Seyahati sırasında hiçbir ulaşım aracı kullanmayan Bushby, Kazakistan'ın Aktau kentinden yola çıkarak 32 gün boyunca yüzerek 288 kilometre yol kat etti.
Hazar Denizi'nin kuzey ve güney kısımlarının çatışmalar ve siyasi gelişmeler nedeniyle kara yoluyla geçişe kapalı olduğunu belirten Bushby, bu nedenle denizi yüzerek geçti. Kendisine bir arkadaşı ve iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü eşlik etti.
Bushby, Azerbaycan'a ulaştığında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Mariana Vasileva ve Azerbaycanlı sporcular tarafından karşılandı.
Pasaportuna Azerbaycan'a giriş mührü basıldıktan sonra, birkaç hafta dinlenip ardından Azerbaycan'ı yürüyerek keşfetmeyi ve Gürcistan'a geçmeyi planladığını ifade etti.