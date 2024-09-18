Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah! Hazar Denizi'nde yüzerek geçti

Hazar Denizi'nin kuzey ve güney kısımlarının çatışmalar ve siyasi gelişmeler nedeniyle kara yoluyla geçişe kapalı olduğunu belirten Bushby, bu nedenle denizi yüzerek geçti. Kendisine bir arkadaşı ve iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü eşlik etti.