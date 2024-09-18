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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 09:55

Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah! Hazar Denizi'nde yüzerek geçti

İngiliz seyyah Karl Bushby, dünya turu kapsamında Hazar Denizi'ni yüzerek geçerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geçti.