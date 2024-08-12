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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 08:36

Yunanistan'da büyük yangın... Dumanlar başkent Atina'ya ulaştı

Yunanistan'ın Atina doğusundaki Varnava bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Çıkan yangın dumanları başkent Atina'ya ulaştı