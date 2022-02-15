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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 10:28

Yunanistan askerlerinin üniformalarındaki ilginç Osmanlı detayı

İşte dünya ordularından ilginç askeri üniformalar...

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