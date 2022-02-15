Yunanistan askerlerinin üniformalarındaki ilginç Osmanlı detayı

Hindistan ve Pakistan Sınır Muhafızları Gün Batımı Töreni
Tayland Tayland'da herkesin bir rengi vardır ve renkli askerler bunların simgesidir.
Fiji Cumhurbaşkanı Sir Kamisese Mara'nın mezarı başında nöbet tutan askerler.
İspanyol Yabancı Lejyonu Askerleri
Güney Kore - Kraliyet Muhafızları
Hindistan Hint Sınır Muhafızları Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Fransa Bastille Günü ( Fransız Devrimi) onuruna düzenlenen gösteride yer alırlar.
Yunanistan ''Evzonlar'' Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri birimidir. Tören kıtası görevi yaparlar. Eteklerindeki 400 pile Osmanlı İmparatorluğunun 400 yıllık hakimiyetini simgeler.
Fransa Fransız Yabancı Lejyonu
Vatikan Muhafızları İsviçreli askerler 400 yıldır Vatikan'ı korumaktadır.