Yunan adalarını ıssız bıraktı! Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik

Santorini, antik çağlardan bu yana aktif volkanik bölge olarak biliniyor. Milattan önce 1600'lü yıllarda meydana gelen devasa patlama, yalnızca adanın coğrafyasını değil, aynı zamanda Akdeniz'deki pek çok uygarlığın kaderini de değiştirdi. O dönemde Minos Uygarlığı'nın çöküşüne neden olduğu düşünülen bu patlama, Santorini'yi bugünkü yarım ay şeklindeki yapısına kavuşturdu.