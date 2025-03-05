Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,4333
  • 38,9839
  • 3419.66

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Mart 2025 Çarşamba 11:37 |

Yunan adalarını ıssız bıraktı! Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik

Ege Denizi'nde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Yunan adalarında sokaklar ıssız hale gelirken halk, olası büyük bir depreme karşı endişe içinde bekleyişini sürdürüyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.