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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 13:11

Yıllardır dinmeyen acı! Korkunç fotoğraflarla 'Srebrenitsa katliamı'

Büyük bir insanlık trajedisi olan Srebrenitsa katliamının üzerinden 29 yıl geçti. En az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerce hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımı, aradan 29 yıl geçmesine rağmen Boşnak halkı için dinmeyen bir acı olarak kalmaya devam ediyor. İşte o korkunç katliamdan kareler...