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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 15:06

Yıllarca kazılmasına rağmen sırrı çözülemeyen çukur! 1795 yılında keşfedildi

1795 yılında keşfedilen ve yıllardır kazılmasına rağmen dibine ulaşılamayan Kanada'daki Oak Adası'nın bu çukurun gizemi ne? İlk başta define olabileceği düşüncesiyle kazmaya çalışılan çukuru metrelerce oydular ancak sonuna bir türlü ulaşamadılar. İşte Oak Adası'nın gizemli çukuru...

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