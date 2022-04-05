  • $14,7195
  • 16,1468
  • 911.764
  • 2327.65

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 13:30

Yıllar sonra gizemli bir şekilde bulundu! İşte Darwin'in kayıp not

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, 22 yıl önce kaybolan Charles Darwin'in iki not defterinin bulunduğunu duyurdu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.