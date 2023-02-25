Yıllar geçse de hiç dinmeyen acı: 'Hocalı Katliamı'

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Yakınlarını kaybeden Azerbaycanlı Yerel Savunma Güçlerine ait bir askerin ağlarken objektiflere yansıyan görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Saldırıda yaralananlar, Ağdam Garı'ndan trenlerle Bakü'ye sevk edilirken objektiflere yansıyan görüntü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Ağdam kırsalında yaşayan bir çocuğun, objektiflere yansıyan korku dolu görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde objektiflere yansıyan görüntü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Ermenilerin katliamı nedeniyle zor şartlar altında çevre illere sığınan sivillerin objektiflere yansıyan görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Katliamın yapıldığı bölgeden kurtarılan sivillerin objektiflere yansıyan görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Katliamın ardından yakınlarını yitiren Azeri bir kadının mezarlıkta ağlarken objektiflere yansıyan görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Katliam sonrası Hocalı'dan tabutlarla getirilen cesetlerin defnedildiği mezarlık üstündeki oyuncak bebek görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Hocalı katliamında şehit olan oğlunun mezarı başında ağıt yakan bir annenin objektiflere yansıyan görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Katliam sonrası Hocalı'dan tabutlarla getirilen cesetlerin defnedildiği mezarlık görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Katliamdan yaralı kurtulan sivillerin Ağdam Garı'ndan trenle Bakü'ye sevk edilme görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)

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Katliamdan yaralı kurtulan sivillerin Ağdam Garı'ndan trenle Bakü'ye sevk edilme görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)