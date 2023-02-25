Yıllar geçse de hiç dinmeyen acı: 'Hocalı Katliamı'

Yakınlarını kaybeden Azerbaycanlı Yerel Savunma Güçlerine ait bir askerin ağlarken objektiflere yansıyan görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Saldırıda yaralananlar, Ağdam Garı'ndan trenlerle Bakü'ye sevk edilirken objektiflere yansıyan görüntü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Ağdam kırsalında yaşayan bir çocuğun, objektiflere yansıyan korku dolu görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde objektiflere yansıyan görüntü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Ermenilerin katliamı nedeniyle zor şartlar altında çevre illere sığınan sivillerin objektiflere yansıyan görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Katliamın yapıldığı bölgeden kurtarılan sivillerin objektiflere yansıyan görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Katliamın ardından yakınlarını yitiren Azeri bir kadının mezarlıkta ağlarken objektiflere yansıyan görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Katliam sonrası Hocalı'dan tabutlarla getirilen cesetlerin defnedildiği mezarlık üstündeki oyuncak bebek görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Hocalı katliamında şehit olan oğlunun mezarı başında ağıt yakan bir annenin objektiflere yansıyan görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Katliam sonrası Hocalı'dan tabutlarla getirilen cesetlerin defnedildiği mezarlık görüntüsü, katliamın etkilerini bu günlere taşırken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan sivillerin Ağdam Garı'ndan trenle Bakü'ye sevk edilme görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan sivillerin Ağdam Garı'ndan trenle Bakü'ye sevk edilme görüntüsü, tarihin en kanlı olaylarından birine tanıklık ederken vicdanları yaralamaya devam ediyor. (Arşiv)