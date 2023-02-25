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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:49

Yıllar geçse de hiç dinmeyen acı: 'Hocalı Katliamı'

Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, Ermeni güçleri tarafından vahşice katledilen 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşının acısı, aradan 31 yıl geçmesine rağmen tazeliğini koruyor.

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