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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:04 |

Yılın en 'ağır' kareleri... Bir tarafta eğlence, diğer tarafta acı!

2024 yılında her ay batı dünyasının gündeminde yaşananlar ile İsrail saldırıları altındaki Gazze ve Lübnan'da yaşananlar aynı karede bir araya getirildi. Dünyanın iki farklı yüzünü yansıtan kolajda bir yanda batı ülkelerindeki etkinlikler diğer tarafta ise İsrail saldırılarının acı tablosu yer aldı.

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