Yılın en 'ağır' kareleri... Bir tarafta eğlence, diğer tarafta acı!

14 Temmuz 2024 tarihinde, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona ermişti. İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. 16 Temmuz 2024 tarihinde ise, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırmasının ardından, yaralı bir Filistinli kadın ve çocuk çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırılmıştı.