  • $26,1189
  • 28,7454
  • 1624.89
  • 6314.04

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 13:40

Yeniden harekete geçti! Lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor

İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.