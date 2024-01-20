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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:25

Yemen'de yüz binlik protesto... ABD ve İngiltere'nin saldırıları kınandı

Yemen'de ABD ve İngiltere'nin düzenlediği hava saldırılarını protesto amacıyla geniş katılımlı gösteri düzenlendi.

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