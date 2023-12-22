Yasadışı yollardan ABD'ye geçmişlerdi... Göçmenler geri gönderildi

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Yüzlerce kişi daha iyi bir yaşam arayışıyla yasa dışı yollardan ABD'ye geçmek amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden ABD sınırını geçmeye çalışıyor. Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemlendi. Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi devam ederken ABD'ye giren göçmenler Ulusal Muhafızlar tarafından diz çöktürdü ve sonrasında dikenli teller altında Meksika'ya geri gönderildi.