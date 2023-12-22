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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:52

Yasadışı yollardan ABD'ye geçmişlerdi... Göçmenler geri gönderildi

Meksika ile ABD arasındaki sınırını geçen göçmenler Meksika'ya geri gönderiliyor.

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