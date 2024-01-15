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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 14:35

Yanardağın lavları yerleşim yerlerine ulaştı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarındaki yanardağın lavları yerleşim yerlerine ulaştı.

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