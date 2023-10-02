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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 12:05

Yahudiler, Sukot'u kutluyor

Yahudiler üç büyük bayramlarının sonuncusu olan Sukot Bayramını kutluyor.

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