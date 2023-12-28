Washington'da soykırım ortakları protesto edildi... ABD'de Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup, Gazze'de ateşkes talebiyle ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Noel Partisi düzenlediği Deniz Gözlemevi önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Gazze'de öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarını taşıdı.

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ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup aktivist, Gazze'ye karşı savaştaki suç ortaklıklarını protesto etmek ve ateşkes sağlanması talebiyle Ürdün Büyükelçiliği ve Washington DC'deki diğer Arap Büyükelçilikleri önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.