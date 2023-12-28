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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 01:13

Washington'da soykırım ortakları protesto edildi... ABD'de Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin başkenti Washington'da Gazze'deki soykırım ortaklığı nedeniyle hükümet protesto edildi.

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